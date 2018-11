Brexit: Kurz stärkt May in „heißer Phase“ Rücken

In der heißen Phase des Brexit stärkt Bundeskanzler Sebastian Kurz der unter enormen Druck stehenden britischen Regierungschefin Theresa May den Rücken. Bei seinem Besuch in London betonte der Kanzler am Donnerstag: „Wir versuchen als Präsidentschaft natürlich unser Bestes, um die Einheit der EU-27 zu wahren, auch wenn es nun gewisse Fragen hinsichtlich Gibraltars mit Spanien gibt.“ Damit sprach der Kanzler jenes Problem an, dass nun Spanien mit einem Veto beim Sondergipfel am Sonntag droht. Grund ist die ungelöste Gibraltar-Frage. Das britische Überseegebiet wird im Einigungstext des Austrittsvertrags als Territorium des Vereinigten Königreichs festgeschrieben. Dies sorgt in Spanien für Ärger.