Geschäftsfrau: „Ich schicke Plastik zurück“

„Generell ersuche ich alle meine Lieferanten, Stoffe und Ähnliches in möglichst bis gar kein Plastik zu verpacken. Manche wollen oder können das nicht begreifen“, schildert die Waldviertler Trachten-Lady. Und so gehen die unerwünschten Kunststoffberge aus ihrer kleinen Schneiderei gleich zurück an den Absender. Die Öko-Rebellin „will das so lange durchziehen, bis die das begreifen“.