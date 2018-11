„Ich nehme Müttern die Angst“

Den Mangel an Hebammen zeigt am deutlichsten Oberösterreich auf. In den letzten zehn Jahren sind die Geburten um 15 Prozent gestiegen. Eine bedarfsorientierte Aufstockung der Geburtshelfer oder Ausbildungsplätze wurde nicht organisiert. Dabei spielen Hebammen eine besonders wichtige Rolle für Mütter und Babys, aber auch Väter profitieren davon.