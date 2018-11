Döbling und Innenstadt bei Mieten an der Spitze

Laut der Analyse von FindMyHome.at wird ein Trend in der Donaumetropole sichtbar: Wer in Wien günstig wohnen möchte, sollte sich auf keinen Bezirk festlegen. Günstige Ausreißer sind nicht mehr zu finden. Die Durchschnittspreise in den Bezirken gleichen sich immer mehr an. Trendgrätzel seien immer stärker in den Randbezirken zu finden. „Ottakring ist das beste Beispiel: Aus einem günstigen Studentenbezirk wurde ein mittelpreisiges Wohngebiet für junge Familien“, analysiert Bernd Gabel-Hlawa, Eigentümer der Immobilien-Plattform.