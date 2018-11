Neues Grätzel für Meidling

Zurück zum Wohnen: „Das Angebot geht auf unterschiedliche Lebenssituationen ein. Dabei ist mir die Gruppe der Alleinerziehenden sehr wichtig“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) bei der Präsentation am Donnerstag. Für jede Gruppe werde es maßgeschneiderte Formen geben. Baustart ist im Frühjahr 2020. Zwei Jahre später sollen die ersten Mieter einziehen. Gemeinnützige wie Gesiba, Wigeba, Heimbau oder Neues Leben errichten die Gebäude.



Eine Ausstellung in der Siebertgasse 21 zeigt das Projekt. Täglich von 8 bis 18.30 Uhr. Eintritt frei.