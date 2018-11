Immobilien-Hotspots in Österreich

Natur pur: Das Haus am See

Neben urbanen Lagen in der Innenstadt interessieren sich viele Käufer auch für ruhige und naturbelassene Orte, bestenfalls direkt am Wasser. Deshalb gelten die Standorte an Österreichs Seen als die mitunter teuersten und auch begehrtesten des Landes. Wer hat nicht schon mal vom Haus am Wasser mitsamt privaten Seezugang, Steg und Boot geträumt? Diesen Wunsch können sich aber nur die wenigsten erfüllen, besonders, weil die Kaufpreise in den letzten Jahren stark anstiegen.