Diese Bücher sind bei Österreichs Kindern beliebt

Mini ist im Gegensatz zu den anderen Raubkatzen im Zoo winzig klein. Aber gerade weil er so klein ist, kann er durch Zäune schlüpfen und seine Verwandten besuchen. Dabi lehrt ihm jedes Familienmitglied, was er besonders gut kann. In einer gefährlichen Situation schafft es Mini sogar, so laut zu schreien, dass der Wolf es mit der Angst zu tun bekommt.