Neonazi-Panne: Parlament will sich selbst sichern

Wie soll die Sicherheit im Parlament künftig aussehen? Diese Frage wird, das erklärte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nun, in einem eigenen Komitee geklärt. Eine Möglichkeit ist die jüngst von der ÖVP vorgeschlagene „Parlamentspolizei“. In der Opposition will man den Vorschlag nun prüfen.