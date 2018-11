Mann erlitt Stromschlag: Verbrennungen 3. Grades

Gegen 11:30 Uhr war der 22-Jähriger aus dem Burgenland im abgesperrten Fahrbahnbereich der A 9 (Fahrtrichtung Linz) mit dem Abladen eines Betonelements beschäftigt. Dabei stand er auf einem Sattelanhänger und schloss das Betonelement am Greifarm eines Baggers an. Der 22-Jährige und sein 56-jähriger Arbeitskollege versuchten das rund vier Meter lange schwebende Element während des Abladens in der Waage zu halten.