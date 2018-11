Hunde in Linz beißen weniger oft als früher

In den letzten 14 Jahren hat sich die Anzahl der Vierbeiner um rund 1700 Hunde erhöht, die Anzahl der Beiß-Attacken allerdings war in den letzten Jahren rückläufig. „Die meisten Hundehalter und Hunde verhalten sich völlig angemessen. Nur in einzelnen Fällen gibt es Probleme, denen wir aber umso konsequenter nachgehen. Vorbeugen ist besser als nach einem fatalen Biss die Ursachen zu erforschen - wie dies leider jüngst in Wien geschehen musste“, stellt FP-Sicherheitsreferent Detlef Wimmer fest: „Jeder Biss ist einer zu viel. Durch Verkettung unglücklicher Umstände kann immer wieder etwas passieren - wir arbeiten daran, diese Gefahr auf ein Minimum zu reduzieren. Die Statistik zeigt, dass Polizei, Ordnungsdienst und Magistrat gute Arbeit leisten.“ Künftig darf der Ordnungsdienst - wie berichtet - die Identität von Hundehaltern feststellen.