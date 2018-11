G’sunde Keks für Hund und Katz‘

Liebe geht nicht nur bei Menschen durch den Magen. Als große Tierfreundin hat Sophie Legat im Jänner damit begonnen, Leckerlis für Hunde und Katzen herzustellen. Wichtig ist ihr dabei der Verzicht auf Zucker, Salz, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Ob mit Huhn, Rind, Leber, Wild, Thunfisch, Seelachs – für jeden Gusto ist etwas Passendes dabei. In die Kekse kommt aber nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse (Karotten, Spinat, Rote Rüben). Das Ergänzungsfutter wird in Papierpackungen oder Gläsern abgefüllt. Erhältlich sind die g’sunden Leckerlis im Kreativ-Design-Schmankerlshop „’s Fachl“ in der Herrengasse 13 in Graz, bei Sophie Legat unter Tel.: 0664/736 533 57. Für Weihnachten hat Sophie Legat übrigens eigene Elche als Geschenkidee für tierische Gourmets kreiert.