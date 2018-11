18. Weltcup-Saison: „Opa-Rekord“ hält Hannes jung

Speed-Start

Dass das am Wochenende beim Speed-Start in Lake Louise passiert, ist eher unwahrscheinlich. Abgesehen vom Rückstand wegen des Zehenbruchs, einer Verkühlung und Platz 27 im gestrigen Training. Bei 20 Starts in Kanada holte Reichelt bislang nur zwei Podiumsplätze: „Es gibt Strecken, die liegen mir mehr. Wie die eine Woche später!“ In Beaver Creek wurde er 2015 Weltmeister im Super-G.