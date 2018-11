Aksel Lund Svindal, der einarmige Bandit!

Am Samstag war der Norweger in Vail, Colorado, nach einem Pistencrash und Bänderrissen in der linken Hand operiert worden, am Montag machte er sich auf die Reise nach Kanada, um am Mittwoch beim ersten Abfahrtstraining in Lake Louise dabei zu sein. Den linken Stock hatte er in Abfahrtsposition an den Riesentorlauf-Handschuh (mit Schutz) fixiert. „Beim Start ist es nicht ideal, aber während der Fahrt stört es mich kaum. Einen Kontakt mit einem Richtungstor sollte ich freilich vermeiden“, nickte Svindal nach dem ersten Training.