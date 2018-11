Herzog: „Mein Wunschlos ist ganz klar Österreich“

Andi Herzogs Teamchef-Job und der schottische Boden - das verträgt sich nicht: 2010 verspielte er mit Österreichs U21 im letzten Gruppenspiel in Aberdeen das EM-Ticket. Acht Jahre später ging am Dienstag in Glasgow durch die 2:3-Niederlage mit Israel Platz eins in der Nations League verloren. Doch die Fortschritte sind da, finden bereits ihren ersten Niederschlag.