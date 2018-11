Vonn: „Ich bin unten, aber noch nicht draußen“

Mit diesen Worten verkündete Lindsey Vonn die Hiobsbotschaft. Die die US-Amerikanerin selbst am härtesten trifft. Vier Weltcupsiege fehlen auf den Allzeitrekord von Ingemar Stenmark, in ihrem „Wohnzimmer“ Lake Louise räumte Vonn immer groß ab. Der Countdown auf die 86 Siege wird vertagt. In ihrer letzten Weltcupsaison macht es die 34-Jährige also spannend. „Der Rekord von Stenmark ist das Wichtigste, den will ich“, zeigt sich Vonn trotz Rückschlag bereit, Geschichte zu schreiben.