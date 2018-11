Mit zwei Promille ins Auto gesetzt: Unfall gebaut!

Mit unfassbaren zwei Promille Alkohol im Blut hat sich ein 43-Jähriger aus Moosdorf in Oberösterreich am Mittwochnachmittag ans Steuer seines Wagens gesetzt. Das hatte fatale Folgen: Auf der B156 krachte er in den Pkw eines 18-Jährigen. Beide Lenker mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.