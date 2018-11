Dramatischer Mangel: Immer mehr Pfarrer fehlen

„Wir brauchen ein klares Wort unseres Herrn Kardinal“

Die Probleme in Österreichs Kirchen lassen sich bald nicht mehr verstecken. Die Seminaristen der Priesterausbildung (siehe Interview unten) erleben wie auch die Gläubigen den fundamentalen Wandel in Gesellschaft und Kirche mit offenem Ausgang. Daher entstehen auch Ängste. „Wir brauchen ein klares Wort unseres Herrn Kardinal, wie es in der römisch-katholischen Kirche in Österreich weitergeht“, so der überwältigende Tenor unter Laien und Priestern selbst.