Neubauer pfeift auf EM und gibt zuhause Vollgas

Damit steht fest: Neubauer und Co-Pilot Berni Ettel geben 2019 wieder in der heimischen Meisterschaft Vollgas. „Wenn wir in Österreich fahren, ist der Staatsmeistertitel das einzige Ziel“, unterstreicht der Ford-Pilot, der mit Max Zellhofer von ZM Racing wieder ein Top-Paket aufstellen will, seine Ambitionen. „Die ÖM 2019 wird extrem stark besetzt sein, aber ich muss mich sicher vor niemandem verstecken“, sagt der Staatsmeister von 2016. Ein weiterer Vorteil: Der Jungpapa hat mehr Zeit für die Familie und seine Firma. Der erste Einsatz wartet bei der Jänner-Rallye von 3. bis 5. Jänner 2019 in Oberösterreich. „Ein Rennen vor 100.000 Fans“, freut sich Neubauer.