Das Land will gemeinsam mit dem Bund verhandeln

Ziel: Gemeinsam mehr Druck erzeugen

Früher verhandelt Bund und Land getrennt mit den ÖBB. Das ändert sich jetzt. Beider steigen quasi zusammen in den „Ring“. „Dadurch kann man mehr erreichen, mehr Druck erzeugt werden“, sagt Schnöll. Dabei gehe es um Taktungen, neue Züge und so weiter. Der neue Vertrag muss 2020 in Kraft treten. „Bis dahin wird ein Jahr intensiv verhandelt“, erklärt der Landesrat. Betroffen davon sind 4,2 Millionen Bahnkilometer. Große Veränderungen wird es bei den Abrechnungen geben. Durch die Reform auf Pauschaltarife werden künftig alle Einnahmen beim SVV landen und dann verteilt. Auch der Lokalbahnausbau war Thema in Wien. Hier kamen Signale für eine Beteiligung des Bundes.