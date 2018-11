Auch Linzer Post City wird in die Höhe „wachsen“

Der Aufschrei der Hochhaus-Gegner ist garantiert. Schließlich hält beim Bau der Post City auch Planungsstadtrat Markus Hein (FP) mehrstöckige Häuser für realistisch. Das Areal auf dem ehemaligen Postverteilerzentrum liegt in einer Kernzone. Und dort ist eine dichtere Bebauung zugelassen. „Deshalb ist davon auszugehen, dass in dem Projekt über Hochhäuser nachgedacht werden wird“, will sich Hein angesichts der laufenden Gespräche mit dem Projektanten IC-Development nicht zu viel verraten.