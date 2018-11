Kabelbrand: 44 Kinder aus Volksschule evakuiert

7.58 Uhr: 44 Kinder sitzen in den Klassenräumen der Volksschule Kraiwiesen und warten auf den Unterrichtsbeginn. Dann geht der Alarm los. Im Stromverteilerkasten, der sich mitten in der Aula befindet, hat ein Kabel Feuer gefangen. Dichter Rauch dringt aus dem Gerät. Der Hausmeister versucht die Flammen mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, was aber nur mäßig gelingt. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen und die Kinder in Sicherheit bringen zu lassen. „Die Rettungskette hat super funktioniert. Wir waren in kürzester Zeit draußen“, erzählt Direktorin Theresia Sperl. Die fünf Lehrer begleiteten die Kleinen zum Sammelplatz.