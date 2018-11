40-Jähriger soll Sohn (3) misshandelt haben

Der Angeklagte wies in seiner Einvernahme durch Richterin Sabine Roßmann alle Vorwürfe zurück, beziehungsweise schwächte sie stark ab. Den Hausschuh habe er seinem Sohn zwar nachgeworfen, es sei aber ein spielerischer und kein aggressiver Wurf gewesen. Den Vorfall mit der Plastikkiste schilderte er so, dass er diese mit dem Fuß in Richtung seines Sohnes geschoben habe und der darüber gestolpert sein müsse. Er habe auch das Kind öfters an den Armen hochgehoben, aber niemals so fest zugepackt, dass es blaue Flecken davongetragen hätte.