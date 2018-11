Drei Kinder trauern um verstorbenen Vater (51)

Ein Gutachten muss jetzt klären, warum gegen 18.25 Uhr der Kleintransporter von Josef P. (51) auf der B 20 in der Nähe von Marktl am Inn auf die falsche Straßenseite geraten war. Eine bekannte Lungenerkrankung des Bestatters, der in Hochburg-Ach und in Burghausen in Bayern Firmenniederlassungen hat, könnte der Auslöser sein, ebenso ein Defekt am Fahrzeug oder nur eine Unachtsamkeit.