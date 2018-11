Schon wieder: Linzerin (19) sexuell belästigt

Schon wieder ein Zwischenfall in Linz: Als eine 19-jährige Linzerin am 15. November in der Wankmüllerhofstraße unterwegs war, wurde sie plötzlich von einem jungen Asiaten belästigt. Er gab sexisitische Äußerungen von sich und begrapschte sie! Als sie sich wehrte und dem Täter eine Ohrfeige gab, flüchtete dieser. Als sie den Täter nun erneut sah, erstattete sie Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise!