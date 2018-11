Nach und nach kommen neue Schäden zum Vorschein

Arbeiten für die Barrierefreiheit

Einige Hubschrauberflüge auf die Festung Hohensalzburg konnten in der vergangenen Zeit beobachtet werden. Diese haben allerdings nichts mit den Sturm-Schäden zu tun. Meixner „Das sind Transportflüge für einen Lift, der gerade neu eingebaut wird.“ Auch in den historischen Gemäuern wird mit Hochdruck an der Barrierefreiheit gearbeitet.