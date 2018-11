Hallenbad rückt Schritt näher

Schon seit 2003 wird über ein Hallenbad im Salzburger Flachgau diskutiert. In den Jahren 2011 und 2016 scheiterte man an den hohen Kosten. Im nächsten Anlauf soll die Einrichtung aber endgültig gebaut werden. „Unser Ziel ist, noch in dieser Legislaturperiode mit dem Bau eines Bades zu beginnen. Das soll sowohl dem Schul- als auch dem Freizeit- und Breitensport dienen“, sagt Landesrat Stefan Schnöll und fügt hinzu: „Es ist erfreulich, dass der Regionalverband Salzburger Seenland auf Wunsch der Gemeinden eine Machbarkeitsstudie dazu in Auftrag gegeben hat. Es spielen viele Kriterien eine Rolle, unter anderem auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr.“