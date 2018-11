Wiener Banker wird neuer Comedy-Star

Auffällig ist in seinen Kabaretts immer auch das Spiel mit den Klischees seiner Herkunft. Vor allem ob seiner Sprachkenntnisse trifft er damit den Punkt der Zeit. “‘Ethno-Humor‘ war vor zehn Jahren ein absoluter Trend in Frankreich, hat vor fünf Jahren in Deutschland begonnen in zu werden und ist jetzt in Österreich angesagt. Migranten zweiter und dritter Generation wollen Humor der sie anspricht und mit dem sie sich identifizieren können. Das hat der ‚Jamel Comedy Club‘ in Frankreich geschafft und ‚Rebell Comedy‘ in Deutschland. In Österreich sind Jack Nuri, Aladdin Comedy, Mario Lucic, Soso, John Smile, ich sowie andere dabei, gerade etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen“, so Walid. Grundsätzlich gefällt ihm der Begriff “Ethno-Humo“ jedoch gar nicht. “Humor hat keine Ethnie, keine Nationalität und keine Grenzen. Und als als Halb-Franzose, Halb-Tunesier, Rapper, Banker und Schauspieler ist es sowieso schwer mich in einer bestimmte Box zu packen!“