Der Weg zum Super-Jackpot: Kommt gar „Achtfacher?

Hier der genaue Ablauf: Jeder Tipp wird, bevor die Quittung am Terminal ausgedruckt wird, in den Rechenzentren „verspeichert“. Es gibt zwei deckungsgleiche Rechenzentren, in Wien und in Wiener Neustadt (NÖ). Würde also ein Rechenzentrum ausfallen, könnte das zweite sofort übernehmen. Ins Lottoherz selbst haben nur wenige Personen Zutritt. Die Berechtigungsprüfung läuft über biometrische Authentifizierungsmethoden.