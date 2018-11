Trump hält Saudi-Kronprinz weiterhin die Stange

US-Präsident Donald Trump hält trotz einer eventuellen Verstrickung des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi an der engen Partnerschaft mit dem Königreich fest. Er werde die Wirtschaft der USA nicht durch einen törichten Umgang mit Saudi-Arabien zerstören, sagte Trump am Dienstag in Washington. Die USA blieben ein „unerschütterlicher Partner“ des Königreichs, so der US-Präsident.