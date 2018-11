Auto machte sich selbständig und stürzte in Graben

Vermutlich weil die Handbremse nicht angezogen war, machte sich der Pkw am Montagnachmittag in Maria Rain selbstständig und rollte aus der Hauseinfahrt über eine Wiese. Dem nicht genug stürzte das Fahrzeug dann auch noch in einen tiefen Graben in einem angrenzenden Waldstück. Der Feuerwehr Ferlach gelang es das Auto mittels Kranseilwinde zu bergen.