Maxglan bekommt ein neues Studentenwohnheim

Der neue Projektwerber selbst wollte sich der „Krone“ gegenüber nicht zum Projekt äußern. Es dürfte aber nicht sein einziges Bauvorhaben sein, das Wohnraum für Studierende schafft, wie man der Tagesordnung des Gestaltungsbeirates entnimmt: Auch in der Alpenstraße 112 plant die Firstreal GmbH die Überbauung von Gebäuden und eines Parkplatzes, um so in zwei zusätzlichen Baukörpern ein Studentenheim mit 71 Zimmern zu bauen.