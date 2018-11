Moderne Gondel fährt jetzt auf den Sonnblick

Die Reise auf den Rauriser Sonnblick war bisher nur etwas für Schwindelfreie. In einer Kiste, die gerade so Platz für Material und Mensch bot, ging es auf 3106 Meter Seehöhe zum Observatorium. Heuer im Sommer wurde die Anlage ersetzt. Jetzt schweben Mitarbeiter und Forscher in einer Gondel in die Höhe.