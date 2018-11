Risse und Rost: Flugverbot für Oldtimer-Flugzeug

Flugbetrieb soll im Frühling 2019 wieder aufgenommen werden

Die Risse und der Rost waren laut Mitteilung am Hauptholm, dem tragenden Element des Flugzeugflügels, und weiteren Teilen des Flugzeuges gefunden worden. Die beiden noch verbliebenen Junkers-Maschinen in Dübendorf bei Zürich dürften erst wieder starten, wenn ähnliche Schäden ausgeschlossen seien, hieß es. Wie die Ju-Air mitteilte, befinden sich die beiden betroffenen Flugzeuge nach Abschluss des Sommerflugbetriebs ohnehin in Dübendorf zur umfassenden Jahreswartung. „Es ist vorgesehen, den Flugbetrieb der Ju-Air wie geplant im Frühling 2019 wieder aufzunehmen“, betonte die Airline.