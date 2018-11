Katastrophenhilfe scheitert an Einkommensnachweis

Sturm „Yves“ richtete vor einem Jahr große Schäden in Unterkärnten an. Doch bis heute ist nicht einmal die Hälfte der Anträge ausgezahlt, obwohl die Betroffenen das Geld dringend nötig hätten. „Es scheitert immer am Einkommensnachweis“, heißt’s bei den Behörden. Denn eine Unterstützung gibt’s nur, wenn das Haushaltsjahreseinkommen 35.000 Euro nicht überschreitet. Diese finanzielle Grenze, die für viele auch den EU-Gleichheitsgrundsatz verletzt, gibt es etwa in der Steiermark nicht.