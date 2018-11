Kind auf Schutzweg von Alkolenker angefahren

„Das zwölfjährige Mädchen überquerte am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen Schutzweg auf der Villacher Straße in Klagenfurt. Dabei wurde das Kind von einem 55-jährigen Pkw-Lenker übersehen und angefahren“, so ein Polizist. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Ein beim Lenker vorgenommener Alkotest ergab eine Minderalkoholisierung.