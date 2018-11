Paketwagen-Coup war genau geplant

Als Verdächtige wurden zwei Klagenfurter, 27 und 28, erwischt, die die Tat nach anfänglichem Leugnen auch zugegeben haben. Befragungen am Dienstag ergaben, dass der Diebstahl geplant war: „Die beiden gaben an, aus Geldmangel den Wagen gestohlen zu haben. Die Pakete wollten sie in ein anderes Fahrzeug umladen und den Inhalt weiterverkaufen“, so ein Polizist.