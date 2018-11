Tabakfabrik wird hoch-offiziell zum „Spielplatz“

Mit dem Programmieren von einfachen Spielen fängt es an. Wissen und Spaß zu verknüpfen, ist das Rezept, mit dem so genannte Coder-Dojos schon Kinder für die Informatik begeistern wollen. Auch die Linzer Tabakfabrik hat das Feld für sich entdeckt - und will zum „Spielplatz“ für die Gaming-Industrie werden.