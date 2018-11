Polizei schnappte Serieneinbrecher

Per Auto zum Tatort

Zu den Tatorten gelangten sie mit einem Pkw. Mit diesem transportierten sie das Diebesgut ab und verbrachten es an die Wohnanschrift des 22-Jährigen. Dort wurde das Diebesgut in einem Wohnhaus sowie in einem Nebengebäude gelagert. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Polizisten die beiden Tatverdächtigen aus. Am 16. November wurden die beiden Tatverdächtigen an der Wohnanschrift des 22-Jährigen angetroffen und festgenommen. Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro wurde sichergestellt.