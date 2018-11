Streusalz-Probleme trotz Vorsorge vom Land OÖ

In Zukunft keine Probleme

Das Land OÖ verspricht, dass es in Zukunft keine Probleme geben wird: Die gut befüllten Silos seien alle verkehrsgünstig positioniert, damit sei sichergestellt, dass Streufahrzeuge ohne größere Anfahrtswege schnell wieder Streusalz nachfüllen können. Sinkt der Füllstand eines Silos um 30 Tonnen, wird automatisch eine elektronische Nachbestellung generiert und entweder an die Salinen Austria in Ebensee oder die Firma List Salzhandel in Hallein übermittelt. „Insgesamt gibt’s 550 Winterdienstmitarbeiter in 31 Straßenmeistereien“, weiß Landesrat Günther Steinkellner.