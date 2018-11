Ruf nach neuer Grazer Rad-Autobahn von Uni zu Uni

100 Parkplätze sind durch Route gefährdet

Kahr sagt: „Ja,grundsätzlich ist die Idee, eine starke Radverbindung von der Oper bis zur Plüddemanngasse zu führen, gut und auch sinnvoll.“ Sie sieht aber offene Fragen: „Etwa, ob die Route in zwei Richtungen geführt werden kann, da dürfte es zu Probleme an den Kreuzungen kommen. Wir werden das prüfen.“ Zudem könnte der Autoverkehr teils nur mehr in eine Richtung geführt werden und 100 Parkplätze sind gefährdet: „Ein Wegfall ist für mich nicht vorstellbar. Es müssen Ausweichparkplätze gefunden werden.“ Eine von der TU angebotene Lösung: Anrainer könnten am Wochenende und in der Nacht ungenutzte Uni-Parkplätze nutzen.