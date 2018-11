Die Einbruchsserie in Salzburg reißt nicht ab: So drangen Unbekannte am Montag in zwei Wohnungen in einem Gebäude in Salzburg-Lehen ein und durchsuchten alle Zimmer. Die Täter hinterließen ein Chaos, offen stehende Schranktüren und Schubladen, durchwühlte Kästen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte noch am Montag an den beiden Tatorten Spuren.