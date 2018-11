Großes Rätselraten: YouTuberin sorgt für Aufruhr

„Wird es einen Lidschatten Pallette?“, „Ich denke, es werden Handtaschen“, „Macht sie einen eigenen Shop auf?“: Fragen über Fragen, die bei den Followern von Dagi Bee aufkommen. Die YouTuberin lässt die User im Dunkeln tappen. Viele Influencer haben bereits ihre Einladungen zum Event gepostet, bei dem Dagi ihr Geheimnis lüften will. Was Dagi letztendlich plant, wissen nur ihre engsten Freunde - doch schon bald wird das Rätselraten ein Ende haben. Die Bekanntgabe ihrer neuen Marke im Rahmen eines Events findet am 29. November in Berlin statt.