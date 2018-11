Popstar Rita Ora liefert die Hits am Fließband

Mehrere Klagen später erreichten beide Seiten erst 2016 eine Einigung, der Weg war frei für neue Musik. „Ich war total ungeduldig, meine Fans haben mich sehr unterstützt“, sagt Ora über das lange Warten auf ihr neues Album. Das sollte eigentlich schon vor mehreren Monaten erscheinen. „Ich war damals in einer ziemlich miesen Situation, über die ich nicht weiter reden will. Es war einfach nicht die richtige Zeit. Jetzt ist sie es.“ Dabei ist es nicht so, dass Ora in der Zwischenzeit langweilig geworden wäre. Sie saß in der Jury mehrerer Castingshows, spielte in den drei „Fifty Shades“-Filmen die Schwester von Christian Grey und brachte eigene Modekollektionen heraus.