Mit kleinen Taten große Hilfe leisten

#Burger essen für Licht ins Dunkel

Seit 2014 der erste Le Burger auf der Mariahilfer Straße eröffnet hat, geht es für die beiden Chefs kontinuierlich bergauf. Ein erfolgreiches Lokal folgt auf das nächste, bald gibt es auch eine Dependance in der Rotenturmstraße in der City. „Wir hatten so viel Glück in der letzten Zeit und deswegen wollen wir etwas zurückgeben. Es war naheliegend für uns, Licht ins Dunkel zu unterstützen und Menschen vielleicht auch bei so einer banalen Sache wie Burger essen, dazu zu ermutigen, Gutes zu tun“, erklärt Le Burger-Gründer Ingo Faust im City4U-Gespräch bei der Präsenation des Licht ins Dunkel Burger im Flagshipstore. Auch das Rezept dafür mit Camambert, Birne und Preiselbeeren stammt vom Chef persönlich. Pro verkauftem Burger wird ein Euro an die Charity-Organisation gespendet.