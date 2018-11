Jeder 2. fühlt sich von digitaler Welle überrollt

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt löst Hoffnungen, aber auch Zukunftssorgen aus. Zwei Drittel der Berufstätigen erwarten den Wegfall von Jobs in bestimmten Bereichen, jeder Zweite hat das Gefühl, von einer digitalen Welle überrollt zu werden, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage in Deutschland herausfand.