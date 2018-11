Besuch vom Dopingkontrolleur

Nach vier freien Tagen am Stück bat Salzburg-Trainer Marco Rose seine deutlich demizierte Horde Montagnachmittag bei -1 Grad Celsius um 16 Uhr wieder zum Training in Taxham. Trotz klirrender Kälte waren die Bullen gut gelaunt. „Wir haben immer Lust, es hat ihnen Spaß gemacht“, erklärte Rose. An dessen Einheit lediglich elf Spieler teilnahmen, einige Rekonvaleszente spulten ein individuelles Programm ab. „Am Donnerstag sollten wieder alle hier sein“, erklärte der Coach. Der längst damit umzugehen gelernt hat, in Länderspielpausen mit einer Rumpftruppe arbeiten zu müssen.