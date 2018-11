Wahl-Salzburger aus Leidenschaft

Andre: Ich habe nur gegen Lazio geweint, lache ansonsten. Aber als ich bei der Hochzeit bei meiner Mutter stand, kamen die Tränen. Dann bin ich in die Kirche rein und es ging weiter. Als meine Frau kam, habe ich wieder geweint. Meine Großeltern haben den Ring gebracht – ein wunderschöner Moment – da habe ich natürlich wieder geweint. Was soll ich tun? (lacht) Es war der schönste Tag unseres Lebens, erklärt, was mir meine Frau bedeutet.