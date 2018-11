10 Fragen und Fakten zum historischen Lotto-Rekord

Wie lange kann ich meinen Schein mit den richtigen Zahlen einlösen, und was passiert mit den Gewinnen, die niemand abholt?

Die Original-Quittung ist drei Jahre gültig. Sie ist ein Überbringerpapier. Derjenige, der es bringt, der gewinnt. Also gut darauf aufpassen. Nach drei Jahren wandert das Geld in den Topf für nicht behobenen Gewinne, mit der Verpflichtung, wieder an die Spielteilnehmer ausgeschüttet zu werden. Im Schnitt bleiben die Lotterien auf jedem 33. Gewinn sitzen, vorwiegend sind es kleine Summen. Jährlich sammeln sich so rund sieben Millionen Euro an. Sechser wurden bis jetzt aber immer eingelöst. Großgewinne ab 80.000 Euro werden nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist ausbezahlt.