Dreiste Diebe stehlen Rollstuhlfahrerin Handbike

Gemeinsam mit den Eltern ist es der mittlerweile 39-Jährigen möglich, Ausflüge zu machen und ihren Horizont zu erweitern. Jährlich legt sie 1500 Kilometer mit ihrem Handbike, das vor dem Rollstuhl montiert wird, zurück. So auch am Wochenende, als sie bei den Großeltern zu Besuch war. Wie immer wurde das Bike vor dem Haus in Wallern „geparkt“. Zwei Stunden später war es weg, von gemeinen Dieben gestohlen. Die Eltern hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung: „Andrea ist untröstlich!“