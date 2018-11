Winterwunderland-Zauber: Christkindlmärkte in Wien

Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz mit traditionellem Christbaum

Den Empfang bereitet ein meterhoher Torborgen, der mit Kerzen geschmückt ist. Dieser markiert den Eingang zum Christkindlmarkt am Rathausplatz - ein sehr beliebter und gleichzeitig traditioneller Wintermarkt, der nicht nur ein Plus an Verkaufsständen in Holzbuden-Form zu bieten hat. Im letzten Jahr eröffnete der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl den Christkindlmarkt am Rathausplatz. Die insgesamt 2.000 LED-Lichter knipste allerdings jemand anderes an. Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP durfte auf das Knöpfchen drücken, weil der staatliche Weihnachtsbaum, der ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Christkindlmarktes am Rathausplatz ist, aus Vorarlberg stammte.